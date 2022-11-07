Советник президента США Салливан провел тайные переговоры по войне в Украине с окружением Путина, - WSJ
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно провел переговоры по войне России против Украины с ближайшим окружением российского диктатора Владимира Путина
Об этом сообщает The Wall Street Journal .
По данным источников американского издания в администрации США, за последние месяцы советник Джо Байдена несколько раз конфиденциально общался с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
По словам собеседников газеты, целью контактов было предотвращение эскалации в Украине и поддержка каналов связи. Также Салливан пытался обезопасить кремль от применения оружия массового поражения.
Когда и как происходили переговоры советника президента США с представителями ближайшего оцепления Путина источники не уточнили.
Кроме этого, по данным WSJ Джейк Салливан якобы призвал руководство Украины послать сигнал о готовности к переговорам с Россией.
В Белом доме не отреагировали на информацию The Wall Street Journal. Официально о переговорах советника президента США с российскими официальными лицами не сообщалось ни в Вашингтоне, ни в Москве.
- 6 ноября The Washington Post сообщил, что администрация США неофициально просит Украину послать сигналы о готовности к переговорам с РФ и отменить запрет на диалог лично с российским диктатором Владимиром Путиным.
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