Советник президента США Салливан не исключает, что РФ может аннексировать Донбасс

Об этом он заявил в эфире ряда американских СМИ, передает CNBC.

"Мы верим, что россияне создали возможности для проведения значительной военной операции в Украине, и мы упорно трудимся, чтобы подготовить ответ", - сообщил он.

По его словам, атака может принимать разные формы, отметил он. Возможные атаки могут включать в себя аннексию украинского Донбасса, кибератаки или полномасштабное вторжение.

"Отчасти причиной того, почему мы так интенсивно работали в последние несколько месяцев, является не просто подготовка к одной чрезвычайной ситуации, а и подготовка ко всем непредвиденным ситуациям и работа с нашими союзниками и партнерами над тем, как будет выглядеть ответ в каждом из этих случаев", - заметил Салливан.

В интервью ABC он сказал, что существует "очень четкая" вероятность, что Россия атакует Украину "в любой момент".

"Мы верим, что существует очень большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ об атаке Украины. Это может принимать разные формы. Это может произойти как завтра, так и через несколько недель. (Путин, - ред.) поставил себя в позицию с развертыванием войск, чтобы иметь возможность действовать агрессивно против Украины в любой момент", - отметил Салливан.

Он добавил, что Соединенные Штаты сотрудничают с союзниками и продолжают настаивать на дипломатии.

Салливан сказал, что Соединенные Штаты готовы ответить независимо от решения России.

"Если они вместо этого выберут пойти по пути эскалации, это обойдется украинцам огромной человеческой ценой. Но мы верим, со временем это станет настоящей стратегической ценой для Владимира Путина", - отметил он.

Напомним, в СМИ появилась информация, что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения. Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию и заявил, что "подобная информация уже озвучивалась".

Впоследствии немецкое издание Bild обнародовало планы России, согласно которым она стремится установить в Киеве марионеточное правительство и присоединить Украину к Союзному государству РФ и Белоруссии.

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