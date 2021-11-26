Советник президента США и глава ОП Ермак обсудили военную активность России на украинской границе
В пятницу, 26 ноября, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провели телефонный разговор
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан пообщался сегодня с главой Офіса президента Украины Андреем Ермаком о последних событиях. Они обсудили совместную обеспокоенность по поводу текущей военной деятельности России у границы Украины и ее жесткой риторики в отношении Украины", - говорится в сообщении.
Собеседники согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия по деэскалации напряженности.
Джейк Салливан отметил непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает на границу с Украиной танковые подразделения.
- 25 ноября президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического Альянса на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России.
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контакт главы своего офиса Андрея Ермака с администрацией президента РФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.99
Покупка 26.99Продажа 27.26
-
EUR
Покупка 30.27Продажа 30.72
- Актуальное
- Важное