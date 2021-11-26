Советник президента США и глава ОП Ермак обсудили военную активность России на украинской границе

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.



"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан пообщался сегодня с главой Офіса президента Украины Андреем Ермаком о последних событиях. Они обсудили совместную обеспокоенность по поводу текущей военной деятельности России у границы Украины и ее жесткой риторики в отношении Украины", - говорится в сообщении.



Собеседники согласились, что все стороны должны продолжать дипломатические усилия по деэскалации напряженности.



Джейк Салливан отметил непреклонную преданность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск на границу с Украиной.

Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает на границу с Украиной танковые подразделения.

25 ноября президент Польши Анджей Дуда призвал НАТО рассмотреть возможность увеличения военного присутствия Североатлантического Альянса на востоке Украины и повысить готовность к возможным угрозам со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контакт главы своего офиса Андрея Ермака с администрацией президента РФ.

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