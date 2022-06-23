Советник Орбана считает, что ЕС должен "успокоиться" по поводу санкций против России

Об этом сообщает Euronews.

"Мы должны быть очень честны с собой", - сказал Балаж Орбан, утверждая, что "европейская экономика находится в очень плохом состоянии. Уровень инфляции очень высок. Цены на энергоносители резко выросли".

"И это вызвано, очевидно, войной, но это также вызвано, очевидно, режимом санкций, который мы ввели. Мы поддержали шесть предыдущих пакетов санкций, потому что принятие их было важно для объединенного европейского ответа, — сказал представитель венгерского главы правительства. - Но мы должны осознать, что такая позиция повредит не только россиянам, но и европейской экономике. Поэтому мы предлагаем успокоиться, проанализировать ситуацию, осознать, что нужно что-то делать по-другому, и мы должны работать над миром".

21 июня президент Зеленский провел разговор с Виктором Орбаном и пригласил его в Украину.

Венгрия вызвалась стать транзитером продовольствия из Украины.

20 июня Орбан заявил, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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