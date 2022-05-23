Советник миссии РФ при ООН резко осудил Путина за войну в Украине и подал в отставку
Советник миссии России при ООН в Женеве Борис Бондарев выступил с критикой президента РФ Владимира Путина за войну с Украиной и объявил об отставке
Соответствующее заявление появилось на странице Бондарева в facebook.
"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", - написал Бондарев.
По его словам, те, кто задумал эту войну, хотят только одного - остаться у власти навсегда.
"Жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сопоставимых со всем Военно-морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и безнаказанностью. Ради этого они готовы принести в жертву множество жизней", - продолжил Бондарев.
Он также назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова удачной иллюстрацией деградации системы.
"За 18 лет он прошел путь от профессионала и образованного интеллектуала до человека, который угрожает миру, то есть и России тоже, ядерным оружием. Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну", - убежден Бондарев, назвавший продолжение работы на госслужбе и соблюдение "губительного политического курса" предательством России.
Официального подтверждения отставки Бондарева пока нет.
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