Соответствующее заявление появилось на странице Бондарева в facebook.

"Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", - написал Бондарев.

По его словам, те, кто задумал эту войну, хотят только одного - остаться у власти навсегда.

"Жить в помпезных безвкусных дворцах, плавать на яхтах, по тоннажу и стоимости сопоставимых со всем Военно-морским флотом России, наслаждаясь неограниченной властью и безнаказанностью. Ради этого они готовы принести в жертву множество жизней", - продолжил Бондарев.

Он также назвал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова удачной иллюстрацией деградации системы.

"За 18 лет он прошел путь от профессионала и образованного интеллектуала до человека, который угрожает миру, то есть и России тоже, ядерным оружием. Сегодня МИД не занимается дипломатией. Он сеет ложь, разжигает ненависть и войну", - убежден Бондарев, назвавший продолжение работы на госслужбе и соблюдение "губительного политического курса" предательством России.

Официального подтверждения отставки Бондарева пока нет.

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