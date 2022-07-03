Советник мэра подтвердил уничтожение десантного катера РФ Д-106 на мине под Мариуполем
Андрющенко получил подтверждение о взорванном на мине под Мариуполем десантном катере черноморского флота РФ Д-106
Об этом информирует в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
"Наконец-то получили подтверждение, что действительно 30 июня в акватории Мариуполя взорвался на мини российский десантный катер проекта 1176 года "Акула" черноморского флота Д-106. Три моряка уже поют вместе с Кобзоном песни для рыб", - написал Андрющенко.
Кроме того, 2 июля, около пяти часов вечера загорелся рашистский состав с награбленным.
"На Восточном в Левобережье оккупанты-мародеры устроили минисериал награбленного в составе СТО. Вчера около 17:00 награбленное вместе с составом вдруг запылало. Спасатели прилетели спасать "собственное" имущество, но не успели. .
- Горсовет подчеркнул , что более 10 тысяч мирных жителей Мариуполя сейчас находятся в тюрьмах "ДНР".
- В Мариуполе обнаружили еще одну братскую могилу, где с конца февраля было похоронено более 100 мариупольцев.
- 27 июня советник мэра города Петр Андрющенко сообщил , что во время обследования зданий в Левобережном районе Мариуполя под завалами дома обнаружили более 100 тел людей, погибших в результате бомбардировок.
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