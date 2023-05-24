Это он предположил в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация с "Белгородской народной республикой", когда россияне освобождают Россию от россиян, она тоже добавляет движения. И те резервы, которые они держат, мы видим, что сегодня и вчера живая сила уехала почему-то в сторону Новоазовска. Из Новоазовска говорят, что она поехала не на Угледар, как это обычно происходило, а именно в Россию", – говорит Андрющенко.

Советник мэра предполагает, что враг перебросил в РФ, в частности, часть своих резервов в Мариупольском районе.

"Все идет по плану, как они говорят. Но, похоже, что у них резервов на все не хватает. Поэтому в последнее время мы не видим глобальных движений в Запорожскую область, не в Пологовское или Бердянское направления, а видим второй день подряд в обратную сторону. Увидим, к чему это приведет", - подытожил чиновник.

Андрющенко сегодня получил информацию, что через Новоазовск и в сторону границы зафиксировали движение грузовиков: "Это, пожалуй, впервые на моей памяти, чтобы они что-то перебрасывали на Россию, а не тянули оттуда".

В то же время 20 мая советник городского головы Мариуполя сообщал, что после взрывов российские захватчики переместились в город Новоазовск, расположенный на побережье Азовского моря, к востоку от Мариуполя.