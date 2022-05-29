Советник мэра Мариуполя показал видео хищения россиянами металла из города
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как россияне крадут металл из города и отправляют его на судах в РФ
Об этом он сообщил в телеграме .
"Продолжается загрузка украинской рулонной стали / металлопроката в Мариупольском торговом порту. Вчера при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа "река - море" РМ3 класса "Славутич" под российским флагом, порт приписки Ростов-на-Дону", – отметил Петр Андрющенко.
Судно вторые сутки стоит под погрузкой. По предварительной информации, оно должно прибыть в Ростов.
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