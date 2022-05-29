Об этом он сообщил в телеграме .

"Продолжается загрузка украинской рулонной стали / металлопроката в Мариупольском торговом порту. Вчера при поддержке и сопровождении российских военных в акваторию порта зашло российское грузовое судно типа "река - море" РМ3 класса "Славутич" под российским флагом, порт приписки Ростов-на-Дону", – отметил Петр Андрющенко.

Судно вторые сутки стоит под погрузкой. По предварительной информации, оно должно прибыть в Ростов.

18 мая писали, что в Мариуполе россияне пытаются возобновить работу торгового порта и вывезти в РФ зерно, металл и глину на десятки миллионов долларов.

28 мая омбудсман Людмила Денисова сообщила, что россияне вывозят из Мариуполя в Ростов 3 тыс. тонн металла, разминируя для этого порт и восстанавливая железнодорожное сообщение.

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