Советник мэра Мариуполя показал, в каких условиях живут горожане
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как горожане живут под оккупацией без электричества и в полуразрушенных домах
Об этом он сообщил в телеграмме .
"Мариуполь. Как живут люди в реальности. Чтобы в очередной раз оккупанты не рассказывали о "фейках украинских властей Мариуполя" сегодня видео от моих соседей по дому. Моему дому в Мариуполе на Левобережье. Соседняя квартира стена в стену с моей собственной. И в этом доме до сих пор живут люди. Без электричества, света и надежды на переселение. Живут в тех квартирах и части дома, которая осталась целая", - подчеркнул он.
Петр Андрющенко отметил, что в это же время россияне в своих пабликах и на каналах распространяют фейки, что жизнь в Мариуполе улучшилась.
"Вот оно – настоящее освобождение и "улучшение". Освобождение от нормальной жизни", - отметил советник мэра города.
- В Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не позволяют забрать вещи, сами россияне мародерят.
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