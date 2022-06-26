Об этом он сообщил в телеграмме .

"Мариуполь. Как живут люди в реальности. Чтобы в очередной раз оккупанты не рассказывали о "фейках украинских властей Мариуполя" сегодня видео от моих соседей по дому. Моему дому в Мариуполе на Левобережье. Соседняя квартира стена в стену с моей собственной. И в этом доме до сих пор живут люди. Без электричества, света и надежды на переселение. Живут в тех квартирах и части дома, которая осталась целая", - подчеркнул он.

Петр Андрющенко отметил, что в это же время россияне в своих пабликах и на каналах распространяют фейки, что жизнь в Мариуполе улучшилась.

"Вот оно – настоящее освобождение и "улучшение". Освобождение от нормальной жизни", - отметил советник мэра города.

В Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не позволяют забрать вещи, сами россияне мародерят.

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