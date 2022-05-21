Советник мэра Мариуполя показал, как оккупанты депортируют горожан в РФ
В Мариуполе россияне объявляют эвакуацию, а при посадке на автобусы сообщают, что везут в РФ и не дают людям выйти из транспорта
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .
Мариуполь. Впервые можем увидеть, как происходит депортация.
Район метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию", - отметил он.
Оккупанты и "официальные волонтеры" не позволяют отказаться от "эвакуации".
- 4 мая было зафиксировано местонахождение 300 депортированных мариупольцев, которых оккупанты принудительно вывезли на территорию РФ.
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