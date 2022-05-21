Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в телеграмме .

Мариуполь. Впервые можем увидеть, как происходит депортация.

Район метро. Подают автобусы и объявляют об эвакуации. При посадке уже сообщают, что автобус везет в Безымянное Новоазовского района и затем в Россию", - отметил он.

Оккупанты и "официальные волонтеры" не позволяют отказаться от "эвакуации".

4 мая было зафиксировано местонахождение 300 депортированных мариупольцев, которых оккупанты принудительно вывезли на территорию РФ.

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