Советник мэра Мариуполя опроверг российский фейк о возобновлении работы порта
В Мариуполе порт работу не возобновил. То, что заявляют оккупанты – неправда
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмм-канале.
Он заявил, что для работы порта и восстановления перевалки грузов требуется электричество, а его нет.
"Даже куча генераторов, которых тоже нет, не обеспечат полноценную (даже намек на полноценную) работу порта.
К тому же пока наша затопленная Меотида и последний флаг Украины в городе защищают порт от запада крупных судов. К слову, еще вчера сам назван мэр Иващенко уже рассказал, что 12 тыс. тонн груза уже ушло из порта. Кажется, пока это первые 12 тыс. тонн лжи российской пропаганды», – подчеркнул Петр Андрющенко.
- Напомним, прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомера Мариуполя
- Мариуполь – город привидений, а не людей, жителей принуждающих к самодепортации
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