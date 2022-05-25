Советник мэра Мариуполя опроверг российский фейк о возобновлении работы порта

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмм-канале.

Он заявил, что для работы порта и восстановления перевалки грузов требуется электричество, а его нет.

"Даже куча генераторов, которых тоже нет, не обеспечат полноценную (даже намек на полноценную) работу порта.

К тому же пока наша затопленная Меотида и последний флаг Украины в городе защищают порт от запада крупных судов. К слову, еще вчера сам назван мэр Иващенко уже рассказал, что 12 тыс. тонн груза уже ушло из порта. Кажется, пока это первые 12 тыс. тонн лжи российской пропаганды», – подчеркнул Петр Андрющенко.

Напомним, прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене "заместителю" псевдомера Мариуполя

Мариуполь – город привидений, а не людей, жителей принуждающих к самодепортации

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