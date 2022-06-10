Советник мэра Мариуполя назвал адреса Wi-Fi и 4G-связью в городе. Список
Петр Андрющенко обнародовал адреса Wi-Fi и 4G-связи в Мариуполе. Советник мэра продолжает призывать горожан эвакуироваться
Об этом советник мэра написал в телеграмме.
Сообщается, что Wi-Fi работает на ул. Гагарина, 5.
Пароль: 44445555
Адреса с 4G-связью:
- ул. Курчатова
- ул. Пашковского возле Дома Молодежи
- жилой массив "Пентагон"
- ул. Сеченова в районе бывшего тира
- район у бассейна "Нептун"
- Жилые микрорайоны 20-23
- район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь)
- больница №2
"Остайтесь с близкими на связи. Убеждайте их эвакуироваться даже через Россию в страны-партнеры Украины, и домой. Украина ждет каждого!" – пишет Андрющенко.
- В Мариуполе в результате попыток российских захватчиков возобновить электроснабжение на заводе "Сателлит" произошел пожар . Известно, что уничтожено несколько тысяч тонн семян и переработанного подсолнечного масла.
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