Об этом советник мэра написал в телеграмме.

Сообщается, что Wi-Fi работает на ул. Гагарина, 5.

Пароль: 44445555

Адреса с 4G-связью:

ул. Курчатова

ул. Пашковского возле Дома Молодежи

жилой массив "Пентагон"

ул. Сеченова в районе бывшего тира

район у бассейна "Нептун"

Жилые микрорайоны 20-23

район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь)

больница №2

"Остайтесь с близкими на связи. Убеждайте их эвакуироваться даже через Россию в страны-партнеры Украины, и домой. Украина ждет каждого!" – пишет Андрющенко.

В Мариуполе в результате попыток российских захватчиков возобновить электроснабжение на заводе "Сателлит" произошел пожар . Известно, что уничтожено несколько тысяч тонн семян и переработанного подсолнечного масла.

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