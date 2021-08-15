Советник мэра Кривого Рога Павлова не верит в самоубийство шефа
Криворожская ТРК "Рудана" опубликовала на своем сайте комментарий Андрея Гальченко, советника найденного мертвым в воскресенье, 15 августа 2021 года, криворожского городского главы Константина Павлова, который одним из первых прибыл на место обнаружения его тела
Об этом передает Еспресо.TV .
П прибытию на место, Гальченко сказал:
"То, что произошло, ужасно. Я видел, что Константин Павлов лежит на пороге дома, в полу открытых дверях, в домашней одежде, которая в крови. Рядом - оружие. Возможно, он шел кому-то открывать дверь, и когда открыл - тогда раздался выстрел".
В самоубийство Павлова он не склонен верить.
Похожей точки зрения придерживаются и в партии "Оппозиционная плтаформа - За жизнь", где называют Константина Павлова "молодім, здоровім, оптимистичным человеком".
Напомним, правоохранителями начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины .
- В понедельник, 16 августа 2021 года, с участием главы украинского государства Владимира Зеленского состоится совещание, посвященное установлению причин и обстоятельств смерти криворожского городского главы Константина Павлова.
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