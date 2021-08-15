Советник мэра Кривого Рога Павлова не верит в самоубийство шефа

Об этом передает Еспресо.TV .



П прибытию на место, Гальченко сказал:



"То, что произошло, ужасно. Я видел, что Константин Павлов лежит на пороге дома, в полу открытых дверях, в домашней одежде, которая в крови. Рядом - оружие. Возможно, он шел кому-то открывать дверь, и когда открыл - тогда раздался выстрел".







В самоубийство Павлова он не склонен верить.



Похожей точки зрения придерживаются и в партии "Оппозиционная плтаформа - За жизнь", где называют Константина Павлова "молодім, здоровім, оптимистичным человеком".



Напомним, правоохранителями начато уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины .

В понедельник, 16 августа 2021 года, с участием главы украинского государства Владимира Зеленского состоится совещание, посвященное установлению причин и обстоятельств смерти криворожского городского главы Константина Павлова.