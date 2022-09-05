Советник командующего Сухопутными войсками ВСУ поделилась видео полета Су-25 на Донетчине
ВСУ показали сверхнизкий проход штурмовиков Су-25 после боевого задания на Востоке Украины
Видео появилось на странице советника командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Алены Шевцовой в фейсбуке.
"В небе Донбасса украинские штурмовички возвращаются с боевого задания", - прокомментировала советница.
На видео Алена Шевцова машет украинским флагом паре Су-25.
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