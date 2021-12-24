Советник канцлера Германии и представитель администрации Путина договорились о встрече, чтобы обсудить Украину

Об этом сообщает немецкое издание FAZ.

Как передает издание, представители обоих государств планируют встретиться в начале января 2022 года. Темой разговора будет конфликт на Востоке Украины.

Вопросы вооруженного конфликта в Украине поднимались также во время телефонного разговора представителей Германии и РФ.

"Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации в Украине и в приграничной с Россией зоне и отметил необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в так называемом нормандском формате", - говорится в сообщении.

В издании отмечают, что германское правительство считает своей целью скорейшее возобновление нормандского формата.