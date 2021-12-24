Советник канцлера Германии и представитель администрации Путина договорились о встрече, чтобы обсудить Украину
Советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак во время телефонного разговора договорились о встрече, чтобы обсудить Украину
Об этом сообщает немецкое издание FAZ.
Как передает издание, представители обоих государств планируют встретиться в начале января 2022 года. Темой разговора будет конфликт на Востоке Украины.
Вопросы вооруженного конфликта в Украине поднимались также во время телефонного разговора представителей Германии и РФ.
"Плетнер еще раз призвал к деэскалации ситуации в Украине и в приграничной с Россией зоне и отметил необходимость обсуждения дальнейшей ситуации с Украиной и Францией в так называемом нормандском формате", - говорится в сообщении.
В издании отмечают, что германское правительство считает своей целью скорейшее возобновление нормандского формата.
- Напомним, 22 декабря канцлер Германии Шольц в ходе телефонного разговора заявил Путину о необходимости срочной деэскалации между Украиной и РФ.
- Также эскалацию на украинско-российской границе Шольц обсудил с Джонсоном.
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