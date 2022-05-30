Советник главы ОП Подоляк подтвердил политический характер отключения "Эспрессо" с Т2

Канал "Эспрессо" хочет напомнить, что является отдельным независимым медиа. Петр Порошенко никогда не был и не является владельцем канала "Эспрессо" или лицом, связанным с нашим каналом любым способом. Структура собственности телеканала "Эспрессо" прозрачна, а редакционная политика лишена каких-либо влияний.

Представители Аппарата СНБО на парламентском комитете 13 мая по этому вопросу официально сообщили, что в решении СНБО о единой информационной политике нет ничего об отключении каналов.

Мы неоднократно подчеркивали, что с 26 февраля транслировали Единые новости в объеме не менее половины своего эфирного времени и продолжаем это делать сейчас. Во время прямых эфиров мы приобщаем к разговору как представителей власти, так и оппозиционных политиков, в том числе пятого президента, а также готовим интервью с послами европейских стран и другими уважаемыми лицами, которые могут помогать Украине. При этом мы понимаем обстоятельства военного положения и не допускаем ситуаций, которые могут нанести ущерб национальным интересам.

Заявление советника главы Офиса президента М. Подоляка - это подтверждение того, что отключение :”Эспрессо” из Т2 носит политический характер и является преследованием свободы слова в Украине, а никакие законные основания для этого отсутствуют.

В то же время мы убеждены, что в Украине нет цензуры и угрозы деятельности независимого проукраинского медиа, особенно в период войны. Мы платим слишком большую цену, защищая свою независимость и демократические ценности. Незаконное ограничение вещания украинского телеканала, мотивированное исключительно политической целесообразностью, не соответствует признакам демократического общества и несет прямую угрозу евроинтеграционным стремлениям Украины.

Следовательно предметом рассмотрения правоохранительных органов и СНБО должно стать и соответствующее заявление советника Офиса президента и действия лиц, которые "порекомендовали" Концерну РРТ незаконным способом отключить Эспрессо с Т2 как несущие угрозу национальным интересам. "Эспрессо" уже 2 месяца пытается узнать причину незаконного отключения канала из Т2. СНБО и другие государственные органы говорят, что не имеют к этому никакого отношения. Советник главы Офиса президента, который по должности вообще не уполномочен давать комментарии по этим вопросам, объясняет отключение канала политическими причинами. Может ли возникнуть подобная ситуация в демократическом государстве и в чьих интересах? Вопрос риторический!

Пресс-служба телеканала "Эспрессо"