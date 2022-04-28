Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона.



Подоляк сказал, что судя по выступлениям Путина, РФ еще не избавилась от этих иллюзий, которые дают ей возможность продолжать военные действия в Украине. "Если проанализировать выступления господина Путина..., то мы слышим все те же иллюзии об Украине, те же мифы о каких-то там нацистах..., о какой-то войне на территории Украины против НАТО или США за какие-то ценности...".



Поэтому в Киеве терпеливо ожидают, что "Россия все же вернется к реальной оценке происходящего в Украине. После этого переговоры двух лидеров состоятся и мы получим определенный результат. Это будет зависеть от позиции украинского президента, когда он будет точно понимать, что РФ уже готова воспринять адекватную оценку, которую он изложит и с точки зрения документов, и с точки зрения аргументов, и когда будет РФ более адекватно воспринимать окружающий ее мир", - сказал советник главы ОПУ.



Именно поэтому, по мнению Михаила Подоляка, вопрос переговоров между Зеленским и Путиным - это "не вопрос сегодня-завтра-послезавтра, это вопрос более отсроченного времени. Это вопрос, когда Россия будет, прежде всего, готова морально воспринять объективный мир таким, каков он есть. Наш президент все же в реальном мире живет, в отличие от российской политической элиты, живущей в иллюзиях".

В эфире телемарафона Михаил Подоляк заявил , что втягивание Приднестровья в войну будет означать его конец, а также о том, что интенсивность "демилитаризации" приграничных районов РФ будет расти .