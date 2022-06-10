Советник главы Нафтогаза Диденко купил новый Bentley во время действия льготной растаможки, - нардеп Кучеренко
Представительство компании сразу заявило об увольнении Диденко и отказалось комментировать событие
Об этом сообщает народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.
Стало известно, что советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко – Олег Диденко – приобрел новый автомобиль марки Bentley Bentayga 2022 года выпуска. Это произошло во время действия льготного режима растаможки.
Стоимость такого автомобиля в зависимости от комплектации колеблется от $187 тыс. до $260 тыс.
После обнародования этой информации пресслужба Нафтогаза заявила об увольнении Диденко.
Кроме того, представители НАК отметили, что "компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников".
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