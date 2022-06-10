Об этом сообщает народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

Стало известно, что советник председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко – Олег Диденко – приобрел новый автомобиль марки Bentley Bentayga 2022 года выпуска. Это произошло во время действия льготного режима растаможки.

Стоимость такого автомобиля в зависимости от комплектации колеблется от $187 тыс. до $260 тыс.

После обнародования этой информации пресслужба Нафтогаза заявила об увольнении Диденко.

Кроме того, представители НАК отметили, что "компания не комментирует и не несет ответственности за личную жизнь сотрудников".