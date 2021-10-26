Советник Байдена заявил, что РФ близка к использованию газа как оружия, но "Северный поток-2" не запустят до марта
Советник президента США Джо Байдена по глобальной энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что власти РФ близки к использованию природного газа как политического инструмента, если сдерживают экспорт топлива в Европу
Об этом Хохштейн сказал журналистам 25 октября, передает Reuters .
"Я думаю, что мы приближаемся к этому пределу (использование газа как оружия – ред.), если Россия действительно имеет газ для поставок и решит этого не делать, а сделает это только в случае, если Европа согласится на другие требования, совершенно не связанные (с продажей газа - ред.)", – сказал Хохштейн.
Советник Байдена отметил, что цены на газ в Европе выросли, в том числе, из-за сухого сезона в Китае, который снизил производство энергии по гидроэнергетике и усилил глобальную конкуренцию за природный газ.
Однако, по словам Хохштейна, РФ лучше подходит Европе как поставщик газа.
"Я не сомневаюсь, и (Международное энергетическое агентство – ред.) само подтвердило, что единственным поставщиком, который действительно может изменить европейскую энергетическую безопасность этой зимой, является Россия", – сказал Хохштейн.
Советник Байдена подчеркнул, что Россия может увеличить поставки газа, причем сделать это быстро из-за имеющихся газопроводов.
Хохштейн добавил, что одобрение Германией и Еврокомиссией запуска российского газопровода "Северный поток-2", скорее всего, затянется до марта, поэтому, если Россия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа, она должна делать это уже сейчас из-за существующих газопроводов.
- Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова предложить дополнительный транзит в ЕС 55 млрд кубометров газа .
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