Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS

Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал в интервью New Yorker.

Советник Байдена объяснил, что решение США о предоставлении того или иного вооружения Украине имеет свою логику. К примеру, в случае с танками Abrams Вашингтон стремился достичь согласованности с Германией, в случае кассетных снарядов долгое время против Государственного департамента.

"Иногда (против. – Ред.) был Пентагон или лично президент, как в случае с ATACMS", – рассказал он.

Байден опасался, что предоставление ATACMS будет означать для России "неприемлемую эскалацию", поскольку их дальность позволяет поражать цели на российской территории. Но после решения Великобритании и Франции передать свои дальнобойные ракеты этот аргумент отпал.

В то же время высокопоставленный чиновник Пентагона рассказал New Yorker, что предоставление Украине дальнобойных ракет "истощило бы наши запасы в то время, когда нам понадобятся эти ракеты на случай непредвиденных обстоятельств: будь то Иран, Северная Корея или Китай".

Сам же Салливан, по словам бывшего американского чиновника, до декабря 2022 предлагал Байдену использовать аргумент о предоставлении Украине ATACMS для давления на Россию, но президент США не хотел этого делать.

Что известно об отправке ATACMS Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Издание WP сообщило, что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил, что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

Уже в сентябре стало известно, что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось, что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами. The Wall Street Journal писал, что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.

3 октября агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон готов очень быстро предоставить Украине ракеты ATACM S – ждут лишь окончательного согласия президента США Джо Байдена.