Об этом сообщает Financial Times.

По данным ознакомленных с соответствующими планами людей, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан согласился принять участие во встрече в Копенгагене с чиновниками из таких стран, как Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика. Список участников еще не окончательный и может измениться в начале встречи, предупредил один из собеседников.

На встрече также могут присутствовать представители Турции и, возможно, Китая.

Один из собеседников, знакомый с планами, сообщил, что по просьбе Украины Вашингтон поощряет Китай, Индию, Бразилию, Турцию и ЮАР принять участие во встрече.

Салливан отправится с Викторией Нуланд, третьим лицом в Государственном департаменте США. Во встрече также примет участие чиновник ЕС. Белый дом отказался от комментариев.

Запланированная встреча для расширения проукраинской коалиции проходит после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что контрнаступление Украины идет "медленнее, чем хотелось бы".

Отмечается, что западные чиновники озабочены тем, что значительная часть мира не убеждена в необходимости поддержки сопротивления.

"Мы мало осознаем, насколько остальной мир в этом не убежден. Это ужасно признавать", - сказал европейский чиновник.

Два человека, знакомых с планами, рассказали, что должностные лица обсудят мирные принципы для Украины в неформальной обстановке. Один из них подчеркнул, что встреча не имеет цели достичь какого-либо конкретного результата.

Встреча в Копенгагене состоится после трехдневного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон, во время которого он, как ожидается, обсудит Украину с президентом США Байденом.

Индия, Бразилия, Китай и ЮАР, которые являются членами группы БРИКС вместе с Россией, отказались присоединиться к западным санкциям против Москвы, оказывая поддержку разной степени Кремлю с тех пор, как он ворвался на территорию Украины.