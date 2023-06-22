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Советник Байдена проведет в Дании встречу с ключевыми странами, не осудившими войну РФ, - FT

22 июня, 2023 четверг
17:26
Война с Россией

Высокопоставленные чиновники США Джейк Салливан и Виктория Нуланд полетят в Данию в эти выходные по просьбе украинского правительства для встречи с представителями нескольких ключевых стран, в частности Бразилии, Индии и ЮАР, которые не осудили вторжение России в Украину

Об этом сообщает Financial Times.

По данным ознакомленных с соответствующими планами людей, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан согласился принять участие во встрече в Копенгагене с чиновниками из таких стран, как Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика. Список участников еще не окончательный и может измениться в начале встречи, предупредил один из собеседников.

На встрече также могут присутствовать представители Турции и, возможно, Китая.

Один из собеседников, знакомый с планами, сообщил, что по просьбе Украины Вашингтон поощряет Китай, Индию, Бразилию, Турцию и ЮАР принять участие во встрече.

Салливан отправится с Викторией Нуланд, третьим лицом в Государственном департаменте США. Во встрече также примет участие чиновник ЕС. Белый дом отказался от комментариев.

Запланированная встреча для расширения проукраинской коалиции проходит после того, как президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что контрнаступление Украины идет "медленнее, чем хотелось бы".

Отмечается, что западные чиновники озабочены тем, что значительная часть мира не убеждена в необходимости поддержки сопротивления.

"Мы мало осознаем, насколько остальной мир в этом не убежден. Это ужасно признавать", - сказал европейский чиновник.

Два человека, знакомых с планами, рассказали, что должностные лица обсудят мирные принципы для Украины в неформальной обстановке. Один из них подчеркнул, что встреча не имеет цели достичь какого-либо конкретного результата.

Встреча в Копенгагене состоится после трехдневного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон, во время которого он, как ожидается, обсудит Украину с президентом США Байденом.

Индия, Бразилия, Китай и ЮАР, которые являются членами группы БРИКС вместе с Россией, отказались присоединиться к западным санкциям против Москвы, оказывая поддержку разной степени Кремлю с тех пор, как он ворвался на территорию Украины.

  • Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Лондоне. Стороны обсудили направления сотрудничества по восстановлению Украины.
  • 16 июня в Украину прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса и еще ряд африканских лидеров. В Украине они представили свой мирный план по завершению войны в Украине. После этого делегация направилась в Москву.
  • Также в августе состоится саммит организации БРИКС, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, то есть фактически те государства, которые не осудили действия РФ в Украине. Встреча состоится в столице ЮАР. Под вопросом участие в ней Путина, поскольку на него выдан ордер об аресте и ЮАР должен был заключить его в тюрьму.
Индия
Бразилия
США
помощь Украине
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