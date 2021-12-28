Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Советник Байдена и чиновники Польши обсудили угрозу со стороны России

Советник Байдена и чиновники Польши обсудили угрозу со стороны России

28 декабря, 2021 вторник
09:08
Мир

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел по телефону переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Павлом Солохом и главой Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якубом Кумохом по наращиванию войск РФ вблизи Украины и мерам сдерживания России

Об этом сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Горн .

Она отметила, что представители США и Польши обсудили эскалацию на границе Украины и РФ и отметили важность единства партнеров в дипломатических мероприятиях по сдерживанию России.

Джейк Салливан отметил, что США поддерживают ст. 5 Североатлантического договора, согласно которому страны НАТО рассматривают вооруженное нападение на одно из них как нападение на всех, и заверил в готовности американской стороны защищать союзников на восточном фланге Альянса.

Кроме того, он передал благодарность от Джо Байдена президенту Польши Анджею Дуди, не поддержавшему противоречивую поправку к закону о СМИ, из-за которой могли бы лишить лицензии главный оппозиционный канал Польши TVN, которым владеет американская компания Discovery. Джейк Салливан отметил, что это положительный сигнал перед председательством Польши в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2022 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Польша
США
Читайте также:
Новий рік
26 декабря, 2021 воскресенье
Синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода на Новый год
Рамзан Кадиров
26 декабря, 2021 воскресенье
Это наша территория: Кадыров выразил готовность присоединить Украину к России
Блаженніший Святослав
25 декабря, 2021 суббота
Глава УГКЦ Святослав после "подозрения" Порошенко призвал бороться с политически мотивированным правосудием
Киев
-7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.1
    Покупка 27.1
    Продажа 27.35
  • EUR
    Покупка 30.55
    Продажа 30.99
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
28 декабря
11:43
В США на глазах детей и жены застрелили известного боксера
11:37
Нардеп "Слуги народа" Ковалев купил "4 канал"
11:36
Разведывательные самолеты США пролетели рядом с оккупированной территорией Донбасса, - Forbes
11:33
Вживую
Сергей Таран
Политические итоги 2021 года: Сергей Таран в стриме с Сергеем Руденко
11:24
Арестованный в Грузии Саакашвили временно останется в Горийском военном госпитале
11:23
За 2021 год транзитом через Польшу из Беларуси в Германию попали более 11 тыс. мигрантов
11:22
PR
Кофе по-турецки: секреты правильного приготовления
11:11
Абсолютный чемпион мира в категории Ломаченко выбирает соперника посредством голосования в twitter
11:01
Мустафа Джемилев
"Суд" оккупированного Крыма продолжит рассматривать дело против Джемилева
10:42
Франция усилила карантинные ограничения на фоне распространения "Омикрона"
10:40
Усик назвал имена боксеров, с которыми хочет сразиться после Джошуа
10:31
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Украина проведет переговоры с новым правительством Германии по поставкам вооружения НАТО
10:15
В РФ заявили о готовности использовать войска для "защиты своих граждан" за границей
10:11
Интервью
Елена Шуляк
За "Большое строительство" надо благодарить и налогоплательщиков, и президента, и украинские компании, - Елена Шуляк
10:10
Стало известно, до скольких лет собирается играть Криштиану Роналду
09:54
Кулеба
Выжать из переговоров результаты для себя, - Кулеба объяснил, почему РФ наращивает войска на территории Украины
09:52
В Киеве столкнулись в лоб две легковушки
09:40
Ломаченко обвинил Мейвезера в срыве чемпионского боя
09:34
Китай получил первую информацию из нового спутника
09:22
Эксклюзив
Зеленский
Тупой и еще тупее. Топ-10 скандалов с участием "слуг народа" в 2021 году
09:18
В Украине из-за плохой погоды задерживаются пассажирские и пригородные поезда
09:15
Мокрый снег, гололедица, метели: ГСЧС предупредила о погодных осложнениях по всей территории Украины
09:01
Усик рассказал об удивительном поведении Джошуа перед чемпионским боем
08:47
Вода
В Торецке в Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию из-за повреждения водовода в "серой" зоне
08:33
В Украине от коронавируса умерли более 95 тыс. человек, за сутки - 134 смерти и 2248 заражений
08:17
Украинский чемпион мира по боксу объявил о завершении карьеры
08:10
Обновлено
РФ и США
Переговоры США и РФ по Украине запланированы на 10 января, - Белый дом
07:56
НБУ укрепил гривну на 28 декабря
07:25
Сутки в зоне ООС: россияне 10 раз нарушили режим тишины, двое украинских военных тяжело ранены
2021, понедельник
27 декабря
21:59
Эксклюзив
Правительство должно удешевлять энергоносители для производителей социально важных товаров, чтобы не допустить их удорожания, - Пендзин
21:45
Террорист "ЛНР"
Под действием наркотиков шел к украинским позициям: военные задержали на линии разграничения боевика "ЛНР"
21:15
Джозеф Байден
Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год
21:02
Эксклюзив
Пендзин
Торговые наценки на продукты иногда достигают 25-50% и их следует ограничивать, - экономист
20:47
Исследователь сталинских репрессий Дмитриев приговорен к 15 годам колонии
20:20
Наталья Диденко
На Украину надвигаются метели и мороз, - синоптик Наталья Диденко
19:50
Петр Порошенко
"Явный признак политических преследований": директор Харьковской правозащитной группы Захаров о подозрении Порошенко
19:29
Александр Лукашенко
У Лукашенко обнародовали проект изменений Конституции Беларуси, планируют исключить статью о безъядерном и нейтральном статусе государства
18:56
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Дуда ветировал противоречивые изменения в законе о СМИ
18:30
Алексей Арестович
Арестович о последствиях для РФ в случае военного вторжения в Украину: утопим в крови
18:06
В Южной Корее одобрили таблетки против коронавируса Pfizer для лечения дома
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV