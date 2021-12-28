Советник Байдена и чиновники Польши обсудили угрозу со стороны России

Об этом сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Горн .



Она отметила, что представители США и Польши обсудили эскалацию на границе Украины и РФ и отметили важность единства партнеров в дипломатических мероприятиях по сдерживанию России.



Джейк Салливан отметил, что США поддерживают ст. 5 Североатлантического договора, согласно которому страны НАТО рассматривают вооруженное нападение на одно из них как нападение на всех, и заверил в готовности американской стороны защищать союзников на восточном фланге Альянса.



Кроме того, он передал благодарность от Джо Байдена президенту Польши Анджею Дуди, не поддержавшему противоречивую поправку к закону о СМИ, из-за которой могли бы лишить лицензии главный оппозиционный канал Польши TVN, которым владеет американская компания Discovery. Джейк Салливан отметил, что это положительный сигнал перед председательством Польши в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в январе состоятся переговоры между США и РФ.

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