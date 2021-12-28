Советник Байдена и чиновники Польши обсудили угрозу со стороны России
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провел по телефону переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Павлом Солохом и главой Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Якубом Кумохом по наращиванию войск РФ вблизи Украины и мерам сдерживания России
Об этом сообщила пресс-секретарь Совета нацбезопасности США Эмили Горн .
Она отметила, что представители США и Польши обсудили эскалацию на границе Украины и РФ и отметили важность единства партнеров в дипломатических мероприятиях по сдерживанию России.
Джейк Салливан отметил, что США поддерживают ст. 5 Североатлантического договора, согласно которому страны НАТО рассматривают вооруженное нападение на одно из них как нападение на всех, и заверил в готовности американской стороны защищать союзников на восточном фланге Альянса.
Кроме того, он передал благодарность от Джо Байдена президенту Польши Анджею Дуди, не поддержавшему противоречивую поправку к закону о СМИ, из-за которой могли бы лишить лицензии главный оппозиционный канал Польши TVN, которым владеет американская компания Discovery. Джейк Салливан отметил, что это положительный сигнал перед председательством Польши в ОБСЕ, которое начнется 1 января 2022 года.
- Напомним, ранее сообщалось, что в январе состоятся переговоры между США и РФ.
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