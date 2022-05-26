Совет Церквей против Святой Джавелины. Мурал в столице вызвал скандал
Религиозные деятели призывают киевские власти и городских активистов соблюдать нормы законодательства Украины, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям сограждан
Религиозные деятели выступили против мурала "Святая Джавелина", появившегося на Соломенке в Киеве. Свой протест Всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Киевскому городскому голове Виталию Кличко.
В документе религиозные деятели просят киевские власти и городских активистов соблюдать нормы законодательства Украины.
"Стены многоэтажек в столице являются не частной галереей, а публичным пространством, поэтому при создании новейших художественных продуктов на них просим соблюдать нормы украинского законодательства, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям членов украинского общества", - призывает Совет Церквей.
Этот мурал без должного общественного обсуждения уже начали рисовать на доме по улице Авиаконструктора Антонова 13 в Соломенском районе Киева. На нем якобы Богородица держит в руках переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Джавелин", который используют для борьбы против российской агрессии.
"Мы, верующие люди Украины, выражаем категорическое неприятие и протест таким выражениям публичного псевдоискусства, которые используют религиозные чувства и символы как объект пародии", - отмечают украинские религиозные деятели.
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