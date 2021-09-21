Совет судей объявил начало отбора членов в Совет по этике ВСП
Совет судей объявила о начале отбора на должность члена Совета по этике Высшего совета правосудия
Об этом сообщает пресс служба ССУ.
"Срок подачи кандидатами документов для участия в конкурсе - с 22 сентября года по 21 октября включительно", - говорится в сообщении.
Совет судей утвердил положение о проведении отбора на должность члена Совета по этике.
Этот совет должен проверить всех членов Высшего совета правосудия, это - один из первых элементов судебной реформы.
В составе комиссии должно быть трое представителей судей и трое международных экспертов.
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