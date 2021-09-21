Совет судей объявил начало отбора членов в Совет по этике ВСП

Об этом сообщает пресс служба ССУ.

"Срок подачи кандидатами документов для участия в конкурсе - с 22 сентября года по 21 октября включительно", - говорится в сообщении.

Совет судей утвердил положение о проведении отбора на должность члена Совета по этике.

Этот совет должен проверить всех членов Высшего совета правосудия, это - один из первых элементов судебной реформы.



В составе комиссии должно быть трое представителей судей и трое международных экспертов.