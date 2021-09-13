Совет судей избрал своих представителей в этике совета при ВРП

Об этом сообщает "Слово и Дело" .



"По результатам тайного голосования по избранию кандидатов в члены этике комиссии по квоте Совета судей ни один из кандидатов не набрал голосов", - сказал председатель Совета судей Богдан Монич.



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Этот совет должен проверить всех членов Высшего совета правосудия, это - один из первых элементов судебной реформы.



В составе комиссии должно быть трое представителей судей и трое международных экспертов.

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