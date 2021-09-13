Совет судей избрал своих представителей в этике совета при ВРП
Совет судей Украины не смог избрать кандидатов в этике комиссии, которая должна заняться проверкой состава Высшего совета правосудия
Об этом сообщает "Слово и Дело" .
"По результатам тайного голосования по избранию кандидатов в члены этике комиссии по квоте Совета судей ни один из кандидатов не набрал голосов", - сказал председатель Совета судей Богдан Монич.
Читайте также: Высший совет правосудия остановила рассмотрение дисциплинарных дел из-за нового закона
Этот совет должен проверить всех членов Высшего совета правосудия, это - один из первых элементов судебной реформы.
В составе комиссии должно быть трое представителей судей и трое международных экспертов.
- Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу
- Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия .
- Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия.
- Совет адвокатов Украины призвала членов Высшего совета правосудия , избранных на своем съезде, подать в отставку.
- Международные партнеры Украины подали в Высший совет правосудия списки международных экспертов для избрания членов комиссий при Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.63
Покупка 26.63Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.32Продажа 31.7
- Актуальное
- Важное