Об этом идет речь на портале Верховной Рады.

Верховная Рада приняла закон, отменяющий на время военного положения ограничения на размер подарков для чиновников и депутатов при условии, если они будут использованы на нужды Вооруженных сил Украины или гуманитарную помощь пострадавшим от агрессии России. За соответствующий документ отдали свои голоса 240 народных избранников.



Согласно закону №7280 "О внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" об особенностях применения законодательства в сфере предотвращения коррупции в условиях военного положения", переходные положения закона "О предотвращении коррупции" дополняются новым пунктом о том, что ограничения по стоимости подарков, установленные частью второй статьи 23 для чиновников и депутатов, не распространяются в случае получения средств, которые в полном объеме переведены на спецсчета, открытые Национальным банком Украины для поддержки Вооруженных сил Украины, и/или если они использованы на гуманитарную помощь пострадавшим украинцам действий русской Федерации.



Согласно статье 23 закона "О предотвращении коррупции", депутаты и чиновники могут получать подарки, стоимость которых не превышает одного прожиточного минимума.

Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц (обобщенный показатель) с 1 июля 2022 года составляет 2 508 гривен.

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