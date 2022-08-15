Об этом информирует в телеграмме Народный депутат Украины Ярослав Железняк .

"Парламент поддержал ( #7664 ) продление военного положения на 90 суток до 21 ноября 2022 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, Верховная Рада поддержала указ о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

328 депутатов проголосовали "За" соответствующие указы.

14 августа Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил законопроекты об утверждении указов президента Украины Владимира Зеленского "О продлении срока действия военного положения в Украине" и "О продлении срока проведения общей мобилизации".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании планирует продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Президент Украины, 12 августа, предложил парламенту продлить срок действия военного положения и проведение общей мобилизации в Украине.

Напомним, 22 мая Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 23 августа 2022 года.

В день полномасштабного вторжения России 24 февраля Верховная Рада ввела военное положение на всей территории Украины. 15 марта согласовала его продление до 25 апреля. 19 апреля Зеленский подал законопроект о продлении военного положения, а 21 апреля парламент проголосовал за это решение: военное положение в стране продлили до 25 мая.

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