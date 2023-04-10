Совет призвал государства-члены НАТО и ПА НАТО ускорить вступление Украины в Альянс
Верховная Рада на заседании 10 апреля проголосовала за постановление об обращении к государствам-членам НАТО и ПА НАТО по ускорению вступления Украины в Альянс
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Постановление №9192 проголосовано в целом.
Верховная Рада призывает парламенты государств-членов НАТО и Парламентскую ассамблею НАТО выполнить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины.
Нардепы считают, что страны-члены должны обратиться к своим правительствам с просьбой содействовать принятию совместных с Украиной документов в поддержку приближения ее к будущему членству во время весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО.
Кроме того, государствам-членам НАТО предлагается уполномочить свои правительства на принятие всех мер по созыву в рамках Вильнюсского саммита НАТО заседания комиссии Украина – НАТО на уровне лидеров с участием президента Украины Владимира Зеленского.
- 30 сентября 2022 г. Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.24
Покупка 37.24Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное