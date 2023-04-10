Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Постановление №9192 проголосовано в целом.

Верховная Рада призывает парламенты государств-членов НАТО и Парламентскую ассамблею НАТО выполнить решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно членства Украины.

Нардепы считают, что страны-члены должны обратиться к своим правительствам с просьбой содействовать принятию совместных с Украиной документов в поддержку приближения ее к будущему членству во время весенней сессии ПА НАТО в Люксембурге и Вильнюсского саммита НАТО.

Кроме того, государствам-членам НАТО предлагается уполномочить свои правительства на принятие всех мер по созыву в рамках Вильнюсского саммита НАТО заседания комиссии Украина – НАТО на уровне лидеров с участием президента Украины Владимира Зеленского.