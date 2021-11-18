Совет повторно принял закон о работе Фонда гарантирования

За соответствующее решение проголосовало 258 нардепов, передает Еспресо.TV.



Рада приняла этот закон 30 июня, однако впоследствии президент Зеленский внес свои предложения, поэтому парламент должен был доработать документ.



В частности, в законе изменилось одно предложение. В предыдущей редакции кредитор неплатежеспособного банка должен был поручить Фонду обращаться в суд, а теперь сам Фонд предъявляет гражданский иск в интересах кредитора.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон №4547, предусматривающий изменения в Уголовный процессуальный кодекс о приобретении Фондом гарантирования вкладов физлиц статуса гражданского истца.