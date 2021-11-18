Совет повторно принял закон о работе Фонда гарантирования
Верховная Рада приняла закон, разрешающий Фонду гарантирования вкладов физических лиц обращаться в суд в интересах кредиторов банков-банкротов
За соответствующее решение проголосовало 258 нардепов, передает Еспресо.TV.
Рада приняла этот закон 30 июня, однако впоследствии президент Зеленский внес свои предложения, поэтому парламент должен был доработать документ.
В частности, в законе изменилось одно предложение. В предыдущей редакции кредитор неплатежеспособного банка должен был поручить Фонду обращаться в суд, а теперь сам Фонд предъявляет гражданский иск в интересах кредитора.
- Напомним, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон №4547, предусматривающий изменения в Уголовный процессуальный кодекс о приобретении Фондом гарантирования вкладов физлиц статуса гражданского истца.
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