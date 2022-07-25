Совет польского языка рекомендует полякам использовать фразу "в Украине", а не "на Украине"

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности)", - пишут в Совете польского языка.

Совет рекомендует использовать предлог "в", особенно в официальных сообщениях и в прессе, там, где слово "Украина" можно было бы заменить на "Украинское государство".

"Поэтому давайте писать "визит президента в Украину", а не "на Украину". Лучше писать о войне в Украине, чем на Украине, хотя вторая версия тоже не является неправильной", - объяснили польские языковеды.

Также в Совете отметили, что предлоги для Беларуси, Литвы, Латвии, Словакии и Венгрии также претерпели подобную эволюцию, как и в случае Украины.

Совет призвал как сторонников перемен, так и граждан Украины уважать обычаи поляков, которые продолжают употреблять форму "на Украине". Как отмечается, это не признак неуважения. "Изменения в языке происходят медленно, не только в польском", - резюмировали в Совете польского языка.

Справочно. Совет польского языка является консультативно-совещательным органом по использованию польского языка. Работает при президиуме Польской академии наук. Состоит из деятелей науки и культуры.

Напомним, на Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb