Совет польского языка рекомендует полякам использовать фразу "в Украине", а не "на Украине"
Совет польского языка поощряет более широкое применение формы "в Украине", говоря, что традиционное для поляков написание "на Украине" не является единственно правильным
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
"Принимая во внимание особую ситуацию и особые чувства наших украинских друзей, которые часто воспринимают высказывания "на Украине", "на Украину" как признак отношения к своей стране как к несуверенной, Совет польского языка поощряет использование синтаксической формы "в Украине" и "в Украину" и не считает форму с "на" единственно правильной (как вы можете прочитать в печатных изданиях о правильности)", - пишут в Совете польского языка.
Совет рекомендует использовать предлог "в", особенно в официальных сообщениях и в прессе, там, где слово "Украина" можно было бы заменить на "Украинское государство".
"Поэтому давайте писать "визит президента в Украину", а не "на Украину". Лучше писать о войне в Украине, чем на Украине, хотя вторая версия тоже не является неправильной", - объяснили польские языковеды.
Также в Совете отметили, что предлоги для Беларуси, Литвы, Латвии, Словакии и Венгрии также претерпели подобную эволюцию, как и в случае Украины.
Совет призвал как сторонников перемен, так и граждан Украины уважать обычаи поляков, которые продолжают употреблять форму "на Украине". Как отмечается, это не признак неуважения. "Изменения в языке происходят медленно, не только в польском", - резюмировали в Совете польского языка.
Справочно. Совет польского языка является консультативно-совещательным органом по использованию польского языка. Работает при президиуме Польской академии наук. Состоит из деятелей науки и культуры.
- Напомним, на Донбассе погиб польский доброволец Томаш Валентек
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