Совет ООН по просьбе Пакистана проведет заседание по сожжению Корана в Швеции
Совет ООН по правам человека по просьбе Пакистана проведет срочное заседание из-за сожжения Корна возле мечети в Стокгольме
Об этом информирует Al Jazeera .
Представитель Совета ООН заявил, что заседание должно пройти в конце этой недели.
В то же время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что обеспокоен тем, что Швеция не смогла предотвратить провокации. Он добавил, что Турция ожидает, что Швеция выполнит свои обязательства за соглашение, заключенное на саммите НАТО в прошлом году.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Паладан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- 2 июля стало известно, что Иран не будет отправлять нового посла в Швецию в знак протеста против сожжения Корана у мечети в Стокгольме.
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