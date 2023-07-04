Об этом информирует Al Jazeera .

Представитель Совета ООН заявил, что заседание должно пройти в конце этой недели.

В то же время министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во вторник во время пресс-конференции в Анкаре заявил, что обеспокоен тем, что Швеция не смогла предотвратить провокации. Он добавил, что Турция ожидает, что Швеция выполнит свои обязательства за соглашение, заключенное на саммите НАТО в прошлом году.