Совет ООН по правам человека создал комиссию, которая будет расследовать преступления российской армии против украинцев
Преступления российских военных против Украины будет расследовать специально созданная Советом ООН по правам человека международная комиссия
Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.
"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут задокументированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", – написал Зеленский.
- Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от россиян вывести войска из Украины.
- Канада подала иск против России в Международный уголовный суд ООН из-за войны в Украине.
- Международный уголовный суд в Гааге начал расследование военных преступлений России против Украины. Прокуратура МКС просит посылать доказательства военных преступлений РФ на электронную почту.
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