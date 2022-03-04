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Совет ООН по правам человека создал комиссию, которая будет расследовать преступления российской армии против украинцев

4 мартa, 2022 пятница
14:28
война с Россией ООН

Преступления российских военных против Украины будет расследовать специально созданная Советом ООН по правам человека международная комиссия

Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут задокументированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", – написал Зеленский.


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