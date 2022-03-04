Совет ООН по правам человека создал комиссию, которая будет расследовать преступления российской армии против украинцев

Об этом сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.



"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут задокументированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", – написал Зеленский.