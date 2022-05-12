Об этом Совет сообщил в твиттере.

Совет проголосовал за усиление контроля в вопросе "ухудшения ситуации с правами человека в Украине в результате российской агрессии", особенно учитывая события в Мариуполе и некоторых других городах.

За проголосовали 33 государства, 12 воздержались, 2 были против – Китай и Эритрея.

Совет ООН по правам человека подтверждает свое требование немедленно прекратить военные действия против Украины, а все стороны конфликта уважать фундаментальные принципы и нормы международного гуманитарного права, в том числе воздерживаться от любых нападений на гражданское население и гражданские объекты, а также воздерживаться. от каких-либо нарушений и злоупотребления прав человека в Украине", - цитирует резолюцию Укринформ.

Совет ООН по правам человека обратился с просьбой к независимой международной следственной комиссии по Украине провести расследование событий в районах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областей, а также попросил верховного комиссара ООН по правам человека представить доклад в рамках следующей сессии Совета в июне этого года по серьезной ситуации с правами человека и гуманитарной ситуации в Мариуполе.

Совет призывает РФ предоставить представителям и сотрудникам международных правозащитных и гуманитарных учреждений, включая специализированные учреждения ООН, беспрепятственный, своевременный, немедленный, неограниченный и безопасный доступ к лицам, перевезенным из пострадавших от конфликта районов Украины и содержащимся на территории РФ или в районах, которые контролируются или оккупированы РФ, и предоставлять соответствующим сторонам полный перечень таких переданных лиц и их местонахождения.

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