Об этом говорится в твиттере Совета ООН по правам человека.

За резолюцию проголосовали 28 из 47 членов Совета ООН по правам человека, еще 17 – среди которых Индия и Казахстан – воздержались, двое – Китай и Эритрея – проголосовали против.

Как сообщает "Европейская правда", резолюция, соавторами которой стали 13 членов Совета ООН по правам человека, включая Украину и еще более полутора десятков государств-членов ООН, не входящих в Совет, "осуждает самым решительным образом нарушения прав человека и международного гуманитарного права, вызванные агрессией против Украины со стороны Российской Федерации".

Отдельно в документе содержится призыв в Россию "прекратить незаконное принудительное перемещение и депортацию гражданских лиц и других лиц, находящихся под защитой, в пределах Украины или в Российскую Федерацию соответственно, в частности, детей".

Также от Москвы требуют предоставить гуманитарным организациям "беспрепятственный, немедленный, длительный и безопасный доступ" к уже депортированным украинцам, а также достоверную и исчерпывающую информацию об их количестве и местонахождении.

Отдельно Совет ООН по правам человека продлил на год мандат Независимой международной комиссии по расследованию ситуации в Украине, которая в марте представила финальный отчет о нарушении прав человека в результате полномасштабной российской агрессии.