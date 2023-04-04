Совет ООН по правам человека осудил депортацию Россией детей с временно оккупированных территорий Украины
Совет ООН по правам человека на сессии во вторник принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий
Об этом говорится в твиттере Совета ООН по правам человека.
За резолюцию проголосовали 28 из 47 членов Совета ООН по правам человека, еще 17 – среди которых Индия и Казахстан – воздержались, двое – Китай и Эритрея – проголосовали против.
Как сообщает "Европейская правда", резолюция, соавторами которой стали 13 членов Совета ООН по правам человека, включая Украину и еще более полутора десятков государств-членов ООН, не входящих в Совет, "осуждает самым решительным образом нарушения прав человека и международного гуманитарного права, вызванные агрессией против Украины со стороны Российской Федерации".
Отдельно в документе содержится призыв в Россию "прекратить незаконное принудительное перемещение и депортацию гражданских лиц и других лиц, находящихся под защитой, в пределах Украины или в Российскую Федерацию соответственно, в частности, детей".
Также от Москвы требуют предоставить гуманитарным организациям "беспрепятственный, немедленный, длительный и безопасный доступ" к уже депортированным украинцам, а также достоверную и исчерпывающую информацию об их количестве и местонахождении.
Отдельно Совет ООН по правам человека продлил на год мандат Независимой международной комиссии по расследованию ситуации в Украине, которая в марте представила финальный отчет о нарушении прав человека в результате полномасштабной российской агрессии.
- Напомним, что в Международном уголовном суде был выдан ордер на арест Путина, его считают виновным именно в незаконной депортации тысяч детей из Украины.
- Ранее депортацию детей осудили парламенты Словакии и Польши, а также премьер-министр Чехии Петр Фиала.
- 18 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что правоохранители расследуют 16 тыс. случаев депортации украинских детей. Эксперты в начале марта отмечали, что Россия депортировала около 730 тыс. украинских детей.
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