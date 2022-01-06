Совет ОДКБ направляет миротворцев в Казахстан

Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Решение принято в связи с обращением президента Казахстана и "ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитета, вызванной, в том числе вмешательством извне".



"Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 договора о коллективной безопасности принял решение направить коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Госдуме РФ заявили, что миротворческие силы ОДКБ смогут находиться в Казахстане до тех пор, пока ситуация не стабилизируется.