Совет НБУ назначил нового заместителя главы регулятора

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.



"Совет Национального банка на заседании 13 июля 2021 года назначил заместителем председателя Национального банка Сергея Николайчука", - говорится в сообщении.



Отмечается, что подходящую кандидатуру для назначения на эту должность подал председатель НБУ Кирилл Шевченко.



По словам Шевченко, Николайчук имеет значительный практический опыт работы не только в НБУ, но и управленцем в Министерстве экономики и на финансовом рынке.



"Он внес значительный вклад в реализацию режима инфляционного таргетирования в Украине, разработка системы принятия решений по монетарной политике на основе правил, а также развитие научно-исследовательской функции в центробанка", - цитирует пресс-служба слова главы регулятора.



Отмечается, что Николайчук отвечать за работу блока "Монетарная стабильность", в который входят Департаметнт монетарной политики и экономического анализа, Департамент статистики и отчетности, Департамент финансовой стабильности, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, Управление европейской интеграции и международных программ.



По информации пресс-службы, Сергей Николайчук в 2004 году с отличием окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко со степенью магистра по экономике.

В 2008 году в этом же вузе защитил диссертацию на тему "Моделирование трансмиссионного механизма монетарной политики в Украине" и получил степень кандидата экономических наук (по специальности 08.00.11 - Математические методы, модели и информационные технологии в экономике).

С 2004 до 2019 года работал в Национальном банке Украины, где прошел путь от экономиста до директора Департамента монетарной политики и экономического анализа.

С сентября 2019 до апреля 2020 занимал должность заместителя Министра в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, где отвечал за аналитическую поддержку решений по экономической политике, макроэкономический прогноз и привлечения инвестиций в страну.

С апреля 2020 работал председателем департамента макроэкономических исследований группы ICU, где отвечал за аналитическую поддержку инвестиционных решений на развивающихся рынках, и на глобальных рынках капитала, подготовку аналитических продуктов компании, а также за разработку соответствующих рекомендаций для клиентов компании.

Сергей Николайчук сотрудничает с Киевской школой экономики, а с апреля 2020 стал ее научным сотрудником. Также является преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Имеет ряд исследований по вопросам монетарной политики, макроэкономического развития и моделирования и соответствующих публикаций в профессиональных изданиях.