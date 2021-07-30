Совет нацбезопасности рассматривает введение временного руководства на Укрзализныци, - СМИ

Об этом известно из документа к заседанию Совета нацбезопасности и обороны 30 июля, который цитирует Экономическая правда .



Информация, предоставленная Службой безопасности "свидетельствует о ряде угроз государственной безопасности, связанных с критической ситуацией в акционерном обществе "Украинская железная дорога", что может привести к дестабилизации работы объектов критической инфраструктуры железнодорожной отрасли и создать реальную угрозу жизненно важным интересам Украины", говорится в документе.



Эта информация касается ряда блоков: аварийное состояние инфраструктуры и подвижного состава, инвестиционные вопросы, трудовые, проблемы тарифного регулирования и критическое состояние компании.



В частности, отмечается, что правлением сознательно недоначисленно и искусственно отнесены на себестоимость перевозок за 5 последних лет 43,5 млрд грн фонда оплаты труда.



При этом, государственное тарифное регулирование, осуществляемое в течение 2016-2020 гг. с нарушением законодательства лишило УЗ почти 100 млрд грн принадлежащих ей доходов за проделанную Перевозная работу и привело к ее критического состояния. Дальнейшая работа акционерного общества в рамках экономически необоснованных тарифов приведет к банкротству.



В Раде обращают внимание на долги УЗ. На сегодня ключевой проблемой "Укрзализныци", что грозит техническим дефолтом компании и блокирует ее дальнейшее развитие, является наличие кредитного портфеля, который составляет около 35, 8 млрд грн и 19, 1 млрд грн кредитов ГП "Донецкая железная дорога", по взысканием которых установлен мораторий.



Кроме того, не выполняются показатели по капинвестиции, недоначисленной заработной платы, проводятся неэффективные закупки. Низкие темпы электрификации приводят к тому, что УЗ закупает дизтопливо у страны-агрессора вместо того, чтобы скорее перейти на украинскую электроэнергию.



Такие действия органов управления "Укрзализныци" (Наблюдательного совета, главы и членов правления) привели к возникновению критической ситуации в компании, что может привести к дестабилизации ее работы и создать реальный риск для экономики и безопасности страны, говорится в документе.



Поэтому с целью устранения угроз нацбезопасности, недопущения дальнейшего падения экономических показателей и предотвращения реализации коррупционных рисков в СНБО считают целесообразным инициировать перед Кабмином вопрос о немедленном совершении действий по стабилизации работы компании.



Также инициируют введение временного руководства "Укрзализныци" на период избрания главы правления и формирования органов управления общества с соблюдением всех требований действующего законодательства.

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