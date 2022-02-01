Совет министров Польши 1 февраля примет постановление о передаче Украине боеприпасов и ПЗРК, - министр обороны Блащак

Об этом министр написал в Twitter.



"По моему представлению сегодня (1 февраля, - ред.) Совет министров примет постановление о помощи Украине. Передадим боеприпасы и ПЗРК", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 января стало известно, что правительство Польши направило в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью на фоне угрозы нового вторжения РФ.

1 февраля Украина и Польша договорились построить газопровод, что позволит увеличить объемы передачи газа с запада на восток.

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