Совет министров Польши 1 февраля примет постановление о передаче Украине боеприпасов и ПЗРК, - министр обороны Блащак
Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что во вторник, 1 февраля, Совет министров примет постановление о передаче Украине боеприпасов и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК)
Об этом министр написал в Twitter.
"По моему представлению сегодня (1 февраля, - ред.) Совет министров примет постановление о помощи Украине. Передадим боеприпасы и ПЗРК", - говорится в сообщении.
Ранее Блащак писал, что провел разговор с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Он касался помощи Украине от Польши.
"Я разговаривал со своим украинским коллегой о предложении помощи, которую мы предоставили украинской стороне в середине января. Мы готовы обеспечить соседей, в частности, амуницией", - написал Блащак.
Министр добавил, что Польша солидарна с Украиной.
Резников тоже написал в Twitter о встрече с польским министром обороны. Он отметил, что это был "теплый разговор".
"Он (Мариуш Блащак, - ред.) подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Среди важных вопросов обсуждались текущие потребности Украины в оборонных боеприпасах. Ждем интересных "подарков" от друзей", - отметил Резников.
- Напомним, 31 января стало известно, что правительство Польши направило в Украину 29 грузовиков с гуманитарной помощью на фоне угрозы нового вторжения РФ.
- 1 февраля Украина и Польша договорились построить газопровод, что позволит увеличить объемы передачи газа с запада на восток.
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