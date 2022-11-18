Об этом сообщает Reuters.

Так, за проголосовали 24 страны-члены МАГАТЭ из 35, против - 2, воздержались 7, 2 отсутствовали.

Текст резолюции предложили Канада и Финляндия. Россия и Китай проголосовали против резолюции, а Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и Вьетнам воздержались, сообщили дипломаты.

"Совет выражает серьезную обеспокоенность тем, что Российская Федерация не прислушалась к призывам Рады немедленно прекратить все действия против и на ядерных объектах в Украине, и просит Российскую Федерацию сделать это немедленно", - говорится в тексте резолюции.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать защитную зону вокруг ЗАЭС, чтобы прекратить обстрелы и уменьшить риск катастрофической ядерной аварии. В резолюции говорится, что правление поддерживает усилия Гросси.

"Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с неприемлемым давлением на украинский оперативный персонал Запорожской атомной электростанции и их задержаниями, а также неоднократными перебоями во внешнем энергоснабжении в результате обстрела прилегающей территории", - добавляется в тексте.

Также в резолюции отмечается, что в Украине не обнаружены следы изготовления "грязной бомбы".

Ранее Украина подавала запрос и предлагала МАГАТЭ провести верификацию Института ядерных исследований НАН и Восточного горно-обогатительного комбината после того, как Российская Федерация заявила о деятельности, связанной с возможным производством "грязной бомбы" в двух местах, находящихся под гарантиями МАГАТЭ регулярно посещают инспекторы организации. Целью нового визита должно было быть выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб". До этого инспекторы МАГАТЭ уже проверили одно из двух мест, там не было обнаружено ни одной незаявленной ядерной деятельности или материалов.

В четверг, 3 ноября, инспекторы МАГАТЭ завершили проверку промышленных объектов на территории Украины и заявили, что не было обнаружено никаких признаков изготовления "грязной бомбы".

Однако по состоянию на 2 ноября ущерб от оккупации ЗАЭС войсками РФ составил более 28 млрд грн.

А 16 ноября в МАГАТЭ объявили, что из-за российских обстрелов в Украине 15 ноября произошел сбой в работе двух АЭС: на Хмельницкой - остановились оба энергоблока, на Ровенской - один.

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