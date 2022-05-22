Совет готовится отменить НДС для аудиокниг украинского производства
В Украине могут отменить налог на добавленную стоимость для украинских аудиокниг
Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.
22 мая Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект, чтоб популяризировать украинский язык среди населения.
Законопроект предлагает освободить от налога добавленную стоимость поставки, подготовку изготовления и распространение украиноязычных аудиокниг.
- Напомним, ранее стало известно, что "Записки из кухни "переписывания истории" Владимира Вятровича победили в исторической номинации Книги года 2021. Сейчас историк, народный депутат записывает "Заметки из омута истории" — тексты на украинском и английском языках, а также видео, в которых указывает исторические источники и параллели сегодняшних событий.
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