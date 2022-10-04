Об этом сообщает bbc .

За соответствующее решение Совет Федерации проголосовал на пленарном заседании во вторник, 4 октября. Российские сенаторы единогласно "ратифицировали" "соглашения" с террористическими "ДНР" и "ЛНР" и оккупационными властями захваченных россиянами территорий Херсонщины и Запорожской области об их "вхождении" в состав РФ.

Совет Федерации является верхней палатой федерального собрания РФ.

В госдуме одобрили незаконную аннексию украинских территорий 3 октября.

Пока ни одна из этих областей полностью не контролируется российскими войсками.

30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с речью и подписал с гауляйтерами оккупированных территорий Украины "соглашения" о "включении" Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья в состав РФ.

Совбез ООН собрался, чтобы отреагировать на незаконную аннексию Россией украинских территорий, однако РФ ветировал резолюцию Совбеза ООН об осуждении аннексии.

Украина передала в Международный суд ООН данные о попытке аннексии Россией украинских территорий 30 сентября и просьбе активизировать дело против РФ.

2 октября 2022 года конституционный трибунал РФ " утвердил " аннексию оккупированных частей Украины.

3 октября госдума России проголосовала за "принятие" в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.