Совет Федерации РФ одобрил "присоединение" оккупированных территорий Украины к России
Совет Федерации РФ вслед за госдумой одобрил "присоединение" частично оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины к России
Об этом сообщает bbc .
За соответствующее решение Совет Федерации проголосовал на пленарном заседании во вторник, 4 октября. Российские сенаторы единогласно "ратифицировали" "соглашения" с террористическими "ДНР" и "ЛНР" и оккупационными властями захваченных россиянами территорий Херсонщины и Запорожской области об их "вхождении" в состав РФ.
Совет Федерации является верхней палатой федерального собрания РФ.
В госдуме одобрили незаконную аннексию украинских территорий 3 октября.
Пока ни одна из этих областей полностью не контролируется российскими войсками.
- 30 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с речью и подписал с гауляйтерами оккупированных территорий Украины "соглашения" о "включении" Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Запорожья в состав РФ.
- Совбез ООН собрался, чтобы отреагировать на незаконную аннексию Россией украинских территорий, однако РФ ветировал резолюцию Совбеза ООН об осуждении аннексии.
- Украина передала в Международный суд ООН данные о попытке аннексии Россией украинских территорий 30 сентября и просьбе активизировать дело против РФ.
- 2 октября 2022 года конституционный трибунал РФ " утвердил " аннексию оккупированных частей Украины.
- 3 октября госдума России проголосовала за "принятие" в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
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