Совет Федерации поддержал обращение Путина об использовании российских войск за границей
Совет Федерации России разрешил президенту РФ Владимиру Путину использовать российскую армию за границей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании российской армии за границей.
Комитеты органа рекомендовали дать Путину согласие на использование ВС РФ на территории признанных "Л/ДНР".
Там заявили, что этот шаг должен обеспечить мир в зоне конфликта, имея в виду ОРДЛО.
Решение приняли единогласно, за проголосовало 153 члена Совета Федерации.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Совет Федерации и Госдума России единогласно приняли решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР".
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