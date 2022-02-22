Совет Федерации поддержал обращение Путина об использовании российских войск за границей

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании российской армии за границей.



Комитеты органа рекомендовали дать Путину согласие на использование ВС РФ на территории признанных "Л/ДНР".



Там заявили, что этот шаг должен обеспечить мир в зоне конфликта, имея в виду ОРДЛО.



Решение приняли единогласно, за проголосовало 153 члена Совета Федерации.

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.

Совет Федерации и Госдума России единогласно приняли решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР".