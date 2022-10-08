Совет Европы в восторге от предоставления Нобелевской премии мира представителям Украины, РФ и Беларуси
В Совете Европы приветствовали награждение Нобелевской премией мира правозащитников Украины, Беларуси и РФ
Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.
"Мы увлечены решением Нобелевского комитета, который полностью признает тех мужественных женщин и мужчин, которые неустанно и смело борются за защиту мира через права человека, демократию и верховенство закона. Мы гордимся годами совместных усилий и по-прежнему уверены, что никакие лживые законы и фиктивные судебные процессы не могут заглушить голос правды и чести", - сообщается в заявлении.
- Напомним, Нобелевскую премию мира в 2022 году получили белорусский политзаключенный Алесь Бяляцкий, украинская организация "Центр гражданских свобод" и Организация по правам человека "Мемориал" из РФ.
- До этого основным претендентом на премию считался президент Украины Владимир Зеленский.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.22
Покупка 40.22Продажа 41.07
-
EUR
Покупка 38.93Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное