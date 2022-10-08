Совет Европы в восторге от предоставления Нобелевской премии мира представителям Украины, РФ и Беларуси

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич.

"Мы увлечены решением Нобелевского комитета, который полностью признает тех мужественных женщин и мужчин, которые неустанно и смело борются за защиту мира через права человека, демократию и верховенство закона. Мы гордимся годами совместных усилий и по-прежнему уверены, что никакие лживые законы и фиктивные судебные процессы не могут заглушить голос правды и чести", - сообщается в заявлении.

Напомним, Нобелевскую премию мира в 2022 году получили белорусский политзаключенный Алесь Бяляцкий, украинская организация "Центр гражданских свобод" и Организация по правам человека "Мемориал" из РФ.

До этого основным претендентом на премию считался президент Украины Владимир Зеленский.

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