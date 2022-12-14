Совет Европы утвердил рекордный бюджет 4-летнего плана действий для Украины на 50 млн евро

Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Отмечают, что план действий "Стойкость, восстановление и реконструкция" на 2023-2026 годы был разработан в тесном сотрудничестве с украинскими властями. Он стремится повысить устойчивость госучреждений посредством укрепления демократического управления и верховенства права, а также защиты прав человека.

"Совет Европы остается полностью привержен поддержке и помощи Украине в эти трудные времена. Эта помощь и поддержка будет занимать важное место в повестке дня предстоящего саммита глав государств и правительств, который состоится в Рейкьявике в мае следующего года", - сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Бурыч.

План действий направлен на поддержание Украины в проведении реформ, необходимых для вступления в ЕС. Этому предшествовало решение Совета Европы предоставить Украине статус кандидата 23 июня 2022 года.

Совет Европы будет продолжать работать с украинскими властями для решения ее неотложных потребностей и приоритетов. В частности, сотрудничество будет направлено на поддержку реализации шагов, изложенных в заключении Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС. Это касается прежде всего сфер конституционного правосудия, борьбы с коррупцией и отмыванием денег и ряда других сфер.

Кроме того, план действий частично профинансирует Банк развития Совета Европы. В частности, финансироваться будут инвестиционные проекты в Украине с высокой социальной добавленной стоимостью, направленные на улучшение условий жизни наиболее уязвимых слоев населения. Банк начнет работать непосредственно в стране, как только Украина окончательно станет его членом. В настоящее время Банк предоставляет кредиты и гранты своим странам-участникам, принимающим беженцев.

Отмечают, что деятельность Совета Европы будет координироваться ЕС, ООН и ОБСЕ, а также двусторонними донорами.

10 декабря Совет ЕС достиг соглашения о пакете законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.