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Совет Европы осудил незаконные "выборы" на временно оккупированных территориях Украины

11 сентября, 2023 понедельник
11:35
Мир

Совет Европы осудил проведение Россией псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября, назвав их грубым нарушением международного права

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

В совместном заявлении главы Комитета министров Совета Европы Кришьяниса Кариньша, президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокса и генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич говорится, что РФ в очередной раз продемонстрировала безразличие к ценностям демократии и правам человека.

Решительно осуждаем нелегитимные фиктивные выборы, которые состоялись 8-10 сентября 2023 года на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины. которые поддерживает Совет Европы", – говорится в сообщении.

"Мы снова подтверждаем нашу непреклонную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - добавили в Совете Европы.

Что известно о "выборах" на ВОТ

30 сентября 2022 г. президент РФ Путин, опираясь на результаты так называемого референдума на ТОТ подписал " договоры " о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" четырех областей Украины.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал " законы " о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожье – Евгений Балицкий.

"Выборы" на ВОТ были назначены на 10 сентября 2023 года, но подготовка к ним была начата гораздо раньше.

4 сентября Центр нацпротива заявил , что враг на временно оккупированных территориях не смог найти среди местных достаточного количества "общественных наблюдателей" на так называемые выборы, поэтому пригласил из РФ.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что среди кандидатов в представительные псевдоорганы на временно оккупированных территориях есть российские военные, принимавшие участие во вторжении в Украину, где убивали и пытали людей.

Британская разведка спрогнозировала результаты "выборов" на ВОТ Украины: больше всего голосов, вероятно, наберет партия "Единая Россия".

7 сентября Юрий Соболевский, первый заместитель председателя Херсонского областного совета, отметил , что оккупационные власти уже нарисовали 15% явки местного населения на "выборы".

8 сентября Украина призвала международных партнеров ввести санкции против организаторов псевдовыборов на временно оккупированных территориях.

На временно оккупированных территориях Запорожья два дня подряд раздавались взрывы возле "избирательных участков" оккупантов. Активисты умышленно портили бюллетени, чтобы показать свое отношение к "властям".

Новости
Украина
оккупированные территории
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