Совет Европы исключил Россию из своих членов
Лидеры Совета Европы объявили об исключении Российской Федерации и спустили российский флаг перед штаб-квартирой в Страсбурге
Об этом говорится в резолюции на сайте Совета Европы.
"Как лидеры Совета Европы мы неоднократно жестко осуждали агрессию РФ против Украины... В этом контексте сегодня Парламентская ассамблея единогласно постановила, что РФ больше не должна быть государством-членом организации", – говорится в резолюции.
Совет Европы также в очередной раз назвал агрессию РФ против Украины "серьезным нарушением РФ своих обязательств по статье 3 Устава Совета Европы".
Напомним, лидеры Совета Европы неоднократно призывали Россию к деэскалации.
Совет Европы – организация 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, признающих принцип верховенства права и гарантирующих основные права человека и свободы для своих граждан.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.1
-
EUR
Покупка 32.39Продажа 33.42
- Актуальное
- Важное