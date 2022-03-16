Совет Европы исключил Россию из своих членов

Об этом говорится в резолюции на сайте Совета Европы.



"Как лидеры Совета Европы мы неоднократно жестко осуждали агрессию РФ против Украины... В этом контексте сегодня Парламентская ассамблея единогласно постановила, что РФ больше не должна быть государством-членом организации", – говорится в резолюции.



Совет Европы также в очередной раз назвал агрессию РФ против Украины "серьезным нарушением РФ своих обязательств по статье 3 Устава Совета Европы".



Напомним, лидеры Совета Европы неоднократно призывали Россию к деэскалации.



Совет Европы – организация 47 государств-членов. Членство открыто для всех европейских государств, признающих принцип верховенства права и гарантирующих основные права человека и свободы для своих граждан.