Совет ЕС выделит Украине €31 млн на укрепление обороноспособности
2 декабря Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине €31 млн на укрепление оборонных возможностей
Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Отмечается, что решение было принято в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира.
"Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мерам по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности", - написал министр.
- Глава МИД заявил, что Украина вместе с партнерами разрабатывает пакет сдерживания РФ, который будет включать "политическое давление и мощные сигналы, экономические меры".
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