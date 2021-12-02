Совет ЕС выделит Украине €31 млн на укрепление обороноспособности

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Отмечается, что решение было принято в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира.



"Пакет помощи будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины по четырем направлениям: медицине, инженерным возможностям и мерам по разминированию, мобильности и логистике, кибербезопасности", - написал министр.

Глава МИД заявил, что Украина вместе с партнерами разрабатывает пакет сдерживания РФ, который будет включать "политическое давление и мощные сигналы, экономические меры".