Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на правовые акты в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что 4 августа совет ЕС добавил Януковича и его сына Александра в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, введенные в марте 2014 года, из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и стабильности и безопасности государства".



При этом в случае сына Януковича речь идет также о совершении сделок с сепаратистскими группировками в Донецкой области.