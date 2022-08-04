Совет ЕС внес Януковича и его сына в санкционный список
Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на правовые акты в Официальном журнале ЕС.
Отмечается, что 4 августа совет ЕС добавил Януковича и его сына Александра в список лиц, организаций и органов, подпадающих под ограничительные меры, введенные в марте 2014 года, из-за "их роли в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и стабильности и безопасности государства".
При этом в случае сына Януковича речь идет также о совершении сделок с сепаратистскими группировками в Донецкой области.
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