Совет ЕС внес обход санкций против РФ в список уголовных преступлений
Совет ЕС принял решение добавить попытки обойти ограничительные меры против России в список уголовных преступлений
Об этом сообщает пресс- служба Совета ЕС.
"ЕС решительно ответил на непровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России. Чтобы добиться успеха, их реализация нуждается в совместных усилиях, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения прекращения любых попыток обойти эти меры", – прокомментировал единогласное принятие этого решения министр юстиции Чехии Павел Блажек.
Он подчеркнул важность сохранения санкций, введенных ЕС против России. Так, в настоящее время страны-члены имеют разные определения того, что нарушение санкций и какие наказания должны применяться в случае нарушения. Это может привести к разной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, подпадающим под ограничения, продолжать иметь доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых вводятся меры ЕС.
Отмечается, что включение нарушения ограничительных мер в список "преступлений ЕС" является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращение попыток обойти или нарушить меры ЕС.
Так, после принятия этого решения Еврокомиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем этот проект директивы должен быть принят Советом и Европарламентом.
- 23 ноября Европарламент проголосовал за признание РФ государством-спонсором терроризма.
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