Совет ЕС утвердил заморозку активов Путина и Лаврова и начинает готовить третий пакет санкций, - глава МИД Литвы
Совет по иностранным делам ЕС принял второй пакет санкций против РФ, предусматривающий заморозку активов президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова
Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
"Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, замораживание активов распространяется на президента России и его министра иностранных дел", - написал он.
Министр добавил, что ЕС начал вырабатывать третий пакет санкций против России.
21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России. 23 февраля он начал действовать.
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