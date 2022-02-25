Совет ЕС утвердил заморозку активов Путина и Лаврова и начинает готовить третий пакет санкций, - глава МИД Литвы

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Совет ЕС по иностранным делам принял второй пакет санкций, замораживание активов распространяется на президента России и его министра иностранных дел", - написал он.

Министр добавил, что ЕС начал вырабатывать третий пакет санкций против России.



21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России. 23 февраля он начал действовать.

EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package #StandWithUkraine — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 25, 2022